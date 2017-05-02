02.05.2017 22:07:31

Nisan ayı dış ticaret rakamları

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu:- 'Ekonomide canlanma sinyalleri alıyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren dış ticaretimizdeki canlanmanın daha da artacağını bekliyoruz'- 'BAE'ye yapılan ihracat artışlarının sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz'

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracat ve ithalattaki gelişmelerin gelecek dönemde Türkiye'nin dış ticaretinin daha da canlanacağını ortaya koyduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan nisan ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin, "Ekonomide canlanma sinyalleri alıyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren dış ticaretimizdeki canlanmanın daha da artacağını bekliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

İhracat artışına en fazla katkının nisan ayında da otomotiv sektöründen geldiğini vurgulayan Zeytinoğlu şunları kaydetti:

"Ocak-Nisan döneminde gerçekleştirilen 50 milyar 702 milyon dolarlık ihracatın yüzde 15,4'ü olan 7 milyar 810 milyon dolarını otomotiv sektörü gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde geçen yıla göre gerçekleşen 4,1 milyar dolarlık ihracat artışının ise 1,6 milyar doları otomotiv sektöründen geldi. 2014'ten bu yana en fazla ihracat yaptığımız Almanya, İngiltere, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan dört ülkenin toplam ihracattaki paylarına baktığımızda, Birleşik Arap Emirlikleri hariç üç ülkenin gerilediğini görüyoruz. Umarız bu gerileme sezonsaldır. Birleşik Arap Emirlikleri'ne baktığımızda toplam ihracatımızdan 2014 yılı nisan ayında yüzde 3,4 pay alırken, 2017 yılında yüzde 7,9 pay alarak iki katın üzerinde artış sağladı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracat artışlarının sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz. Önemli ihracat pazarlarımızdan olan Irak'a olan ihracatımız ise nisan ayında geçen yıla göre yüzde 51,2 ile artmaya devam ederek üçüncü sırada yer aldı.'