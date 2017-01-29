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'Nisan 2017'ye kadar Hürkuş silahlanacak'
29.01.2017 17:12:11

'Nisan 2017'ye kadar Hürkuş silahlanacak'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yaklaşık 10 bin teröristin etkisiz

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yaklaşık 10 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakan Işık, insansız hava aracı olarak geliştirilen Hürkuş projesinin de Nisan 2017 yılına kadar silahlanacağını belirtti.

Edirne temasları kapsamında, Şehit Aileleri Derneği ve Muharip Gaziler Derneği aileleri ile yemekte bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara kararlılıkla devam edileceği mesajını verdi. Bakan Işık, "Ülkemize kasteden hainlerle amansız bir mücadele sürdürüyoruz. Bakınız Güneydoğu'da PKK ile bugüne kadar amansız bir mücadele sürdürüyoruz. Allah'a hamdolsun terör örgütünün beli kırılmıştır. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yaklaşık 10 bin terörist etkisiz hale getirildi. Ve şu kış şartlarında bile kahraman askerimiz, Mehmetçiğimiz, polisimiz, jandarmamız, köy koruyucularımız, bütün güvenlik güçlerimiz kar demeden kış demeden bu mücadeleyi sürdürüyor" dedi.

"ARTIK KENDİ TÜFEĞİMİZ, TANKIMIZ, TOPUMUZ VAR"

Türkiye'nin içinin de Türkiye'nin dışının da terör örgütleri için güvenli bir alan olmaktan çıktığını vurgulayan Bakan Işık, "Bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne kasteden bu hainler eninde sonunda tamamen bu işten vazgeçmek zorunda kalacaktır. Ya öyle ya böyle, bu konuda kararlıyız ve şu anda Allah'a hamdolsun tam bir birlik ve beraberlik içerisinde tam bir uyum içerisinde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Maalesef içimizdeki bazı hainlerin ihanetlerinden dolayı bazı sıkıntıları yaşamadık değil ama o hainler de içimizden temizlenince şimdi terör ile mücadelede çok daha etkin hale geldik. FETÖ terör örgütü bu ülkenin içeriden teslim alınmasına yönelik bu zamana kadar görülen en sinsi terör örgütü olarak tarihi geçti. Bugün hamdolsun Türkiye savunma sanayisinde yani kendi silahlarını yapmada dışa bağımlılığını her gün azaltıyor. Şehit aileleri olarak sizlerin de özellikle iftihar edebileceğimiz her geçen gün güzel ve yeni gelişmelerimiz var. Yani bu ülke bir piyade tüfeği yapamaz mıydı? Uzun yıllar yapamadı. Ama bugün Allah'a şükürler olsun NATO'nun 42 testinin tamamından başarıyla geçen ve ilk partisini 15 gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiğimiz Milli Piyade tüfeğimizi yaptık. Artık kendi toplarımızı kullanıyoruz, başkasının toplarını kullanmak zorunda değiliz. Artık kendi tüfeklerimizi kullanıyoruz. Kendi tankımızı inşallah yakın zamanda seri üretim aşamasına getiriyoruz. Altay tankının 2017 yılında hedefimiz seri üretiminin startını vermek" ifadelerini kullandı.

"NİSAN 2017 YILINA KADAR 'HÜRKUŞ' SİLAHLANACAK"

Bakan Işık, insansız hava aracı olarak tasarlanan Hürkuş projesinin Nisan 2017 yılına kadar silahlanacağını belirterek, "Artık kendi insansız hava aracımızı başka ülkenin himmeti ile uçurmuyoruz. Tamamen kendi geliştirdiğimiz insansız hava araçlarımızla terörle mücadele ediyoruz. Bakın terörle mücadelede şehitler veriyoruz. Hepimizin canı yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakar ifadesi çok doğru bir ifade ama şunu da bilmenizi isterim. Artık silahlı İHA'lar teröristi önce tespit ediyor, tepesine de bombayı bırakıyor. Bunu bize hiçbir ülke vermiyordu. Biz yaptık. Ve şu anda terörle mücadelede bu silahlı İHA'ları kullanıyoruz. Hürkuş'u geliştirdik, genel müdüre talimat verdim, Nisan ayına kadar Hürkuş'u silahlandıracağız. Gördüğü zaman teröristi F-16 çağırmayacağız, oradan hemen bombayı tepesine bırakacağız. Türkiye Cumhuriyeti ile baş edilemeyeceğini herkes görecek" diye konuştu.

Programın sonunda Şehit Aileleri Derneği tarafından Bakan Işık'a günün anısına plaket takdim edildi.

(Ahmet Cafer - Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı / İHA)

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