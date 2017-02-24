24.02.2017 18:15:30

Nilüfer Roman Orkestrası mahpusları coşturdu

Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda verdiği konserle mahkumları coşturdu.

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Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda verdiği konserle mahkumları coşturdu.Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Mahsus Mahal Derneği iş birliğiyle Roman Orkestrası Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda konser verdi. Mahpuslar kimi zaman duygulandı, kimi zaman neşelendi. Sahneye çıkıp müzik eşliğinde oynayan mahpuslar, arkadaşları ve kurum idarecilerinden alkış aldı.Renkli anların yaşandığı konser sonunda Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Pınar Göz, Başkan Mustafa Bozbey için Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selahattin Tutkun ve Roman Orkestrası'na çiçek verdi.Proje kapsamında mahpus ve yükümlülere yönelik atölye çalışmaları, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenmeye devam edilecek.