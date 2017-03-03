03.03.2017 17:04:16

Nilüfer potada yüzleri güldürüyor

EBBL Eleme Grubu'nda mücadele eden Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı, rakibi Erzincan Gençlikspor'u 92-81 yenerek 3. galibiyetini aldı.

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EBBL Eleme Grubu'nda mücadele eden Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı, rakibi Erzincan Gençlikspor'u 92-81 yenerek 3. galibiyetini aldı.Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı, 4. hafta maçında Erzincan Gençlikspor ileYüzüncü Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı. Müsabakaya ev sahibi Nilüferli basketbolcular etkili başladı. Nilüferli basketbolcular ilk periyodu 29-16, ilk yarıyı da 48 - 36 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekle birlikte konuk Erzincan ekibi sahadaki gücünü artırdı. 3. çeyrekte konuk ekip 61-60 üstünlüğü ele geçirdi. Büyük çekişmenin yaşandığı son çeyrekte iki ekip de karşılıklı sayılar buldu. Maçın son 2 dakikasına 77-77 eşitlikle girildi. Maçın son bölümlerinde Nilüferli basketbolcular Emin ve Sait dış şutlarla, İsmail de pota altından bulduğu sayılarla maçı çevirdiler ve 92-81 galip geldi.Maçı taraftarlarla birlikte izleyen Nilüfer Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Aydın, "Çekişmeli geçen bir maç izledik. Son dakikaya kadar oyun disiplinini kaybetmeyen ve kazanma hırsını sahaya yansıtan oyuncuları tebrik ediyorum" dedi.