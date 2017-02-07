07.02.2017 15:32:44

Nilüfer'in rakipleri belli oldu

Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı'nın Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) Eleme Grubundaki rakipleri belli oldu.

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Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı'nın Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) Eleme Grubundaki rakipleri belli oldu.Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde B grubunda yer alan Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı Erzincan Gençlik, Fethiye Basketbol, Antalya Gelişim, Çorlu Belediyespor ve Muşspor 1917 takımları ile eşleşti. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonunda ilk dörde giren takımlar A grubundaki takımlar ile play off maçları oynayacak.Hedeflerinin Basketbol İkinci Lig olduğunu belirten Başantrenör Mehmet Sezen, "Çalışmalarımızı günde çift antrenmanla sürdürüyoruz. Özellikle play off turlarında güçlü rakiplerle karşılaşacağız" dedi.