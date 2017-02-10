10.02.2017 10:04:35

Nilüfer'in rakibi Aziziye Belediye Termalspor

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aziziye Belediyesi Termalspor ile karşılaşacak.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aziziye Belediyesi Termalspor ile karşılaşacak.Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, ilk maçını deplasmanda 7 Mart 2017 tarihinde Erzurum'da Aziziye Belediyesi Termalspor Hentbol Takımı ile oynayacak. Serinin ikinci maçı 21 Mart 2017 tarihinde Bursa'da yapılacak.İki takım arasında ligde oynanan ilk maçı Erzurum ekibi 29-25, ikinci maçı da Nilüfer Belediyespor 29-28 kazanmıştı. Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, "Beşiktaş, Göztepe ve Antalya'nın yer aldığı zor bir guruptan çıkarak çeyrek finale yükseldik. Hedefimiz finale kadar ilerlemek" dedi.