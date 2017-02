14.02.2017 09:36:21

Nilüfer 'deki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi gün sayıyor

Nilüfer Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açılış için gün sayıyor. Çalışmaları son aşamaya gelen binayı gezen Başkan Mustafa Bozbey, merkezde yarının geleceği çocuklar başta olmak üzere her yaştan insana afet eğitimi verileceğini söyledi.

Türkiye Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde art arda yaşanan depremleri konuşurken, Nilüfer Belediyesi de şehre Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kazandırmanın heyecanını yaşıyor.Fethiye Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan binada son hazırlıklar yapılıyor.Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin kapılarını ilk olarak İHA ekibine açan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çalışmaları yerinde inceledi. Bin metrekarelik kapalı alana sahip merkezi gezen Bozbey, merkez sorumlusu Fatih Işık'tan aldı.Merkezde, Deprem Tecrübe Simülasyon Odası, Yangın Söndürme Simülasyon Odası ve Duman Simülasyon Odası yer alıyor. İlçe Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde 104 kişilik eğitim seminer salonunun yanı sıra sığınak da bulunuyor. Merkezde ayrıca bahçe alanının tüm aydınlatması için yeşil enerji sistemi kullanılacak.Başkan Bozbey Bozbey, 6.5 şiddetinde depremi yaşadıMerkezde bilgi alan Başkan Başkan Mustafa Bozbey, deprem simülasyon odasında 6.5 şiddetinde depremi yaşadı. Depremin başlamasıyla birlikte masanın altında pozisyon alan Bozbey, sarsıntının bitmesinin ardından simülasyon odasında yapılması gereken işlemleri başarıyla tamamladı. Bozbey, daha sonra sırasıyla yangın eğitiminin verildiği mutfak ve duman odasında da incelemelerde bulundu. Bursa'da ölüm olaylarının yaşandığı yangın vakalarında genellikle vatandaşların bilinçsiz davrandıkları için hayatlarını kaybettiklerine dikkat çeken Bozbey, yangın esnasında dumanın yükseldiğini bu nedenle yangın alanlarının çömelerek yada emekleyerek terk edilmesi gerektiğini belirtip duman koridorunu yere çömelerek geçti. Başkan Bozbey, mutfak yangının canlandırıldığı odada da alev alan ocak ve ızgaraya lazer ışığıyla müdahale etti.Şiddetli depreme dayanıklı binaŞiddetli depremlere karşı dayanıklı bir merkez inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Bozbey, 3 katlı binada yangın simülasyonu, duman simülasyonu ve deprem simülasyonu bölümlerinin olduğunu söyledi. Nilüfer Belediyesi olarak İlçe Afet ve Acil Durum Merkezi'ni hemen hemen tamamlanmış duruma getirdiklerini belirten Başkan Bozbey, "Buranın sadece afet merkezi olmaktan öte aynı zamanda eğitim merkezi olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. Burada deprem simülasyonu, duman simülasyonu ve yangın simülasyonlarıyla başta öğrenciler olmak üzere Nilüfer halkına hem eğitimler verilecek hem de afetlerden korunmanın yolları anlatılmış olacak" dedi.Türkiye'nin yüzde 92'sinin birinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, afetler konusunda toplumun tam anlamıyla eğitimli olmadığını söyledi. Başkan Bozbey, "Evlerimizde birçok eşyanın depreme dayanıklı olmadığını biliyoruz. Maalesef dolaplar, kapaklar ya da kapılar depreme uygun değil, bu konuda eğitimimiz eksik. İşte o eğitimleri de burada vermeyi planlıyoruz. Bu konuda da hem vatandaşlarımıza hem öğrencilerimize eğitim vererek, depreme hazırlıklı olmalarını ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey "Eğitimli olmak zorundayız, eğitim alamazsak depreme ya da afetlere tam hazırlıklı olduğumuzu söyleyemeyiz. Bu bina bu anlamda çok önemli bir yapı haline gelecektir. İlçemize böyle bir bina kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.22 ayrı mahallede deprem izleme istasyonları kurulduNilüfer Belediyesi 2007 yılında hayata geçirilen ve sayısı 22'yi bulan "Deprem Öncü İşaretleri İzleme ve Tahmin İstasyonları" ile depremi önceden tahmin edebilmeyi hedefliyor. Nilüfer Belediyesi, artık teknik donanımı daha da güçlendirerek büyüklüğü 6'nın üzerindeki yıkıcı depremleri de haftalar öncesinden tahmin etmeyi amaçlıyor. Yıllardır Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) ile işbirliği yapan Nilüfer Belediyesi, DOHAD Başkanı Fuat Agalday ve Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu'dan teknik destek alıyor. Son dönemde bu isimlere Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Engin Gülal ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Prof. Dr. Turgut Uzel de katıldı.Depremi hiçbir zaman göz ardı etmedikNilüfer Belediyesi olarak deprem gerçeğini hiçbir zaman göz ardı etmediklerini ifade Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa önemli bir fay hattının üzerinde yer alıyor. Elbette tüm vatandaşlar olarak depreme karşı hassas olmalıyız. Ancak kent yöneticileri ve kurumlar olarak deprem gerçeğini unutmadan gereken önlemleri geç olmadan almalıyız. Nilüfer Belediyesi olarak önce insan ilkesiyle bu konuda yıllardır çalışıyoruz. Devletin ilgili birimlerinin, bakanlıkların, müdürlüklerin yapması gereken işi, Nilüfer Belediyesi 2007 yılından itibaren yapmaya başladı. Şu an 22 noktada Deprem Öncü İşaretleri İzleme ve Tahmin İstasyonumuz var. Bunların 12 tanesinde 'derin kuyu' dediğimiz sistemle çalışmaya başladık. Bu sistemi tüm istasyonlarımızda uygulamayı istiyoruz. Amacımız olası bir yıkıcı depremi günler öncesi tahmin edip, önlem almak" dedi.Nilüfer afet sonrasına da hazır2012 yılında Nilüfer İlçesi Afet Bilgi Sistemi (ABİS) projesini hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, afet öncesi ve afet sonrasında can ve mal kaybını azaltmak için çalışmalar sürdürüyor. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle Netcad firmasıyla ortaklaşa yaşama geçirilen ABİS projesi kapsamında afet sonrası toplanma alanları, geçici iskan/çadır alanları, öncelikli yollar, alternatif yollar, sivil tahliye yolları, sahra hastanesi yapılacak alanlar, tüm hastaneler, eczaneler, ecza depoları, trafik kontrol noktaları, afet istasyonlarının yerleri akıllı harita üzerinde işaretlenmiş durumda. İleri dağıtım ve lojistik destek noktaları, su istasyonları, fırınlar, soğuk hava depoları, tüm kamu kurumları ve belediye hizmet binaları, muhtarlıklar, polis noktaları, yangın hidratları, ilkyardım koordine merkezleri, hastaneler ve ambulans bekleme noktaları, yaralı toplama merkezleri gibi tüm hayati bilgiler de haritada yer alıyor. Nilüfer Belediyesi, ABİS projesinin yanı sıra engelli bireylere yönelik ENABİS projesi çalışmalarını da sürdürüyor. Nilüfer'de yaşayan engelli bireylerin adres ve bilgilerinin yer aldığı Engelli Afet Bilgi Sistemi ile de olası afet sonrasında engelli bireylere rahatlıkla ulaşılabilecek. Olası bir afet anında gerekli tüm merkezlere Nilüfer Belediyesi'nin www.nilufer.bel.tr internet sitesinde yer alan akıllı harita üzerinden ulaşılabilir.