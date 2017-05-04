04.05.2017 17:32:48

Nilüfer'de su kesintisi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kesintisi yapılacak.BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Fethiye Mahallesi, Esentepe Mahallesi ve civarlarında 5 Mayıs - 5 Haziran 2017 / tarihleri, 08:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Çalı Mahallesi, Yaylacık Mahallesi, Tahtalı Mahallesi ve civarlarında 9 Mayıs Salı günü 09:00 - 24:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.