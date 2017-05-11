11.05.2017 11:59:00

Nilüfer'de kandil coşkusu

Nilüfer Belediyesi, Berat Kandili'nde halka tatlı ikramında bulundu.

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Nilüfer Belediyesi, Berat Kandili'nde halka tatlı ikramında bulundu.Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili Nilüfer'de kutlandı. Halkın camilere akın ettiği Berat Kandili'nde Nilüfer Belediyesi de onların yanındaydı. Meclisi Üyesi Zekeriya Işık, Çamlıca Nazif Akkan Camisi'nde halkın kandilini kutladı. Işık, Çamlıca Mahalle Muhtarı Orhan Öztürk'le beraber namaz sonrası halka tatlı ikramında bulundu.Nilüfer Belediyesi, İhsaniye Merkez, Merve ve Safa camilerinde de halkın kandilini kutlayarak tatlı ikram etti.