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Nilüfer Caz Tatili Avishai Cohen Trio konseriyle başladı
29.01.2017 14:14:33

Nilüfer Caz Tatili Avishai Cohen Trio konseriyle başladı

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, Avishai Cohen Trio konseriyle başladı.

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, Avishai Cohen Trio konseriyle başladı.

Nilüfer Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Bursalıları cazın büyülü dünyası ile buluşturuyor. "Caz hâlâ ve her şeye rağmen iyi bir şey" sloganıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, düzenlenen kokteylle başladı. Bursa Akademik Odalar Birliği'nde (BAOB) gerçekleştirilen açılış kokteyline Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile çok sayıda caz tutkunu katıldı. Kokteylde DJ Murat Meriç "Türkiye'den Caz Manzaraları" isimli performansıyla konukları caz dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Bozbey: "Sanat iyileştirir"

Uluslararası Nilüfer Caz Tatili'nin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Biz, Nilüfer'de önemli bir şeyin öncülüğünü yapıyoruz. Gündemin geren, yoran, üzen tüm olumsuzluklarını sanatla iyileştirmek gibi önemli bir görevi üstleniyoruz. Yurttaşlarımıza diyoruz ki, sanat iyi bir şeydir. Sergileri, tiyatroları gezin, korkmadan, endişelenmeden sinemaya gidin ve mutlaka müzik dinleyin" dedi.

Müziğin, sığınılacak en güvenli liman ve halkı birleştiren güçlü bir tutkal olduğunu kaydeden Başkan Bozbey, "Ve şimdi, 'Sanat iyileştirir' diyerek, tüm kenti, Uluslararası Nilüfer Caz Tatili'yle buluşturuyoruz. Caz Tatili'nde bu yıl, yine, caz müziğinin güçlü seslerini konuk ediyoruz. Dört hafta boyunca, dünyadan ve ülkemizden bu alanda çok önemli isimleri ağırlayacağız. Müziğin farklı renkleri, bu kez caz öznesiyle, Nilüfer'de bir araya gelecek. Farklılıkların oluşturduğu o muhteşem ahengi, bir arada olabilmenin o müthiş hazzını hep birlikte yaşayacağız. Bu kadar ayrıştırılmaya çalışılırken, bir diğerine öteki gözlüğüyle bakmaya başlayan bu topluma, müzikten başka iyi gelen ne olabilir? Edip Cansever'in şiirindeki dizeleri ne kadar doğru. 'Anlaşırdı üç beş kişi aynı konuda. Sessizce anlaşırdı bir 'do' fazla, üç 'mi' eksik ne fark ederdi?' Dünyaya biraz da bu gözle bakarak, bizi düşürmeye çalıştıkları duruma, ortama ve kaosa 'hayır' diyelim. Her birimiz doğrunun, sevginin, barışın etrafında birleşelim" şeklinde konuştu.

İlk konser Avishai Cohen Trio'dan

Uluslararası Nilüfer Caz Tatili'nin ilk konserinde, yüzyılın en etkileyici 100 basçısı arasında gösterilen kontrbas sanatçısı Avishai Cohen sanatseverlerle buluştu. Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afro-Amerikan müzik ezgilerini kendine özgü tarzıyla birleştiren Avishai Cohen Trio, salonu tıklım tıklım dolduran caz tutkunlarına harika bir gece yaşattı. İzleyenler, zaman zaman danslarıyla Avishai Cohen Trio'ya eşlik etti. Performansıyla izleyenleri coşturan Avishai Cohen Trio, konserin sonunda ayakta alkışlandı.

18 Şubat tarihine kadar Türkiye'den ve dünyadan usta isimleri sanatseverlerle buluşturacak olan Uluslararası Nilüfer Caz Tatili'nin programı şöyle:

29 Ocak Pazar saat 20.30'da Özdemir Erdoğan / BAOB

03 Şubat Cuma saat 20.30'da Kemenjazz / BAOB

04 Şubat Cumartesi saat 20.30'da Erik Truffaz Quartet / BAOB

08 Şubat Çarşamba saat 20.30'da Bilal Karaman- Manouche Alaturca / Nâzım Hikmet Kültürevi

09 Şubat Perşembe saat 20.30'da Şirin Soysal Quintet/ Nâzım Hikmet Kültürevi

12 Şubat Pazar saat 20.30'da Ara Dinkjian Quartet / Nâzım Hikmet Kültürevi

14 Şubat Salı saat 20.30'da Ayhan Sicimoğlu Latin All Stars / Bursa Suare

18 Şubat Cumartesi saat 20.30'da Electro Deluxe /BAOB

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