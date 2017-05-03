04.05.2017 11:46:53

NİLSEM kursiyerleri el emeklerini sergiledi

Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi'nin kurslarına katılan kadınların el emeği ve göz nuru eserleri sergilendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi'nin kurslarına katılan kadınların el emeği ve göz nuru eserleri sergilendi.2016-2017 eğitim döneminde toplam 2 bin 321 kursiyerin ipek kozadan keçeye, el nakışından dokumaya, iğne oyasından gümüş kazaziyeye kadar 125 farklı branşta yaptığı yüzlerce eser Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu'nda görücüye çıktı. Çok sayıda davetlinin katıldığı serginin açılışı, Nilüfer Halk Dansları Topluluğu ve Bursa Anadolu Lisesi öğrencilerinin ile birlikte hazırladıkları gösteri ile yapıldı.Başkan Mustafa Bozbey, NİLSEM aracılığıyla kadınların üretmelerine, sosyal hayatın içinde olmalarına ve ekonomik anlamda katma değer oluşturmalarına destek olduklarını söyledi. Bu çerçevede, bugüne dek Nilüfer'de 94 branşta tam 12 bin kursiyere eğitim imkanı sunulduğunu ifade eden Bozbey, "Şimdi çıtamız daha da yükseldi. Bu yıl ipek kozadan keçeye, el nakışından iğne oyası ve dokumaya kadar tam 125 branşta 2 bin 321 kursiyere ulaşıldı. Geçen yılki kursiyer sayımızı neredeyse iki katına çıkardık. Amacımız ilave tesislerimizle birlikte daha fazla kursiyere ulaşmak" dedi.Başkan Bozbey, NİLSEM'in İhsaniye Mahallesi'nde yer alan Nilüfer Agora'da bir mağazasının bulunduğunu da hatırlatarak el emeği ürünlerin bu mağazada satışının yapıldığını kaydetti.Sergi 9 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.