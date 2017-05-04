04.05.2017 22:40:07

Nil Vadisi Parlamentosu'na Sudan'dan destek

Sudan Parlamentosu Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Komitesi Başkanı Dav:- 'Parlamento, Nil Vadisi halkları arasındaki ilişkinin, ortak çıkarlar ve karşılıklı saygıya dayalı geliştirilmesi için atılacak bütün adımlara hazırdır'

Sudan Parlamentosu Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Komitesi, Mısır ile Sudan arasında Nil Vadisi Parlamentosu'nun yeniden oluşturulmasını desteklediğini duyurdu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, komitenin, Mısır parlamentosunda gündeme gelen Nil Vadisi Parlamentosu'nun yeniden hayata geçirilmesi fikrini desteklediği belirtildi.

Açıklamada, yeni oluşturulacak parlamentonun, değişiklikleri ve gelişmeleri içeren ortak bir kapsamda ve ortak öneme sahip meselelerin tartışıldığı bir parlamento olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Öte yandan komitenin Başkanı Mustafa ed-Dav, yaptığı açıklamada, Sudan ve Mısır'ın ulusal güvenlik sistemlerinin, karşılıklı olgun ve akıllı davranmalarını gerektirdiğini ifade etti.

Dav, Mısır tarafının, iki ülkenin dışişleri bakanlarının oluşturduğu 'Siyasi İstişareler Komitesi'nin önerilerine uyması gerektiğini vurgulayarak, "Sudan parlamentosu, Nil Vadisi halkları arasındaki ilişkinin, ortak çıkarlar ve karşılıklı saygıya dayalı geliştirilmesi için atılacak bütün adımlara hazırdır." ifadesini kullandı.

Nil Vadisi Parlamentosu, Mısır ile Sudan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için 1981'de kurulmuş ancak 1985'te faaliyetlerini askıya almıştı.

Hala'ib Üçgeni ve Şelatin sınır bölgesindeki anlaşmazlıklar ve Sudan'ın Etiyopya'nın yaptığı Nahda Barajı'na desteğinden dolayı iki ülke ilişkilerinde gerginlikler yaşanıyor.