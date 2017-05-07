07.05.2017 17:57:04

Niksar'da yıldırım düşen evde yangın çıktı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

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Tokat'ın Niksar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.Niksar'da etkili olan sağanak yağış sırasında 4 katlı apartmanın çatı katına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Atatürk Bulvarı 50. Mahallesinde meydana gelen olayda, Ersin Özbilgin'e ait olan apartmanın çatı katına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çatı katındaki alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında çatı katında maddi hasar oluştu.