21.02.2017 11:25:08

Niksar'da Şehitler Anıtı yenileniyor

Tokat'ın Niksar ilçesi Harmancık mevkisinde bulunan Şehitler Anıtı'nın yenilenmesi için belediye tarafından proje hazırlandı.

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Tokat'ın Niksar ilçesi Harmancık mevkisinde bulunan Şehitler Anıtı'nın yenilenmesi için belediye tarafından proje hazırlandı.Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Harmancık mevkisinde bulunan Şehitler Anıtı'nın yenilenmesi için proje hazırladıklarını söyledi. Özcan, "İlçemiz Harmancık mevkisinde bulunan Şehitler Anıtımız ve çevresini yeniliyoruz. Bu vatan uğruna toprağa düşmüş yiğitlerimizin meftun bulundukları yerleri ve çevresini yenilemek amacıyla ekiplerimizle proje düzenledik. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.