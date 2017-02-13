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Niksar'da Milli İstihdam Seferberliği toplantısı yapıldı
13.02.2017 15:26:31

Niksar'da Milli İstihdam Seferberliği toplantısı yapıldı

TOBB Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdamdaki yavaşlamanın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için istihdam seferberliği ilanının ardından Tokat'ın Niksar ilçesinde istihdam toplantısı düzenlendi.

TOBB Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdamdaki yavaşlamanın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için istihdam seferberliği ilanının ardından Tokat'ın Niksar ilçesinde istihdam toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TOBB Ekonomi Şurası'nda işveren ve işçilere yaptığı istihdam çağrısı Tokat'ta yankısını buldu. Milli istihdam seferberliği kapsamında Niksar'da iş sektörü temsilcileri ile toplantı yapıldı, verilecek teşvikler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Cevdet Can, "Ülkemiz 15 Temmuz 2016'dan itibaren olağanüstü dönemden geçiyor. 7 aylık dönemi geride bıraktık. Şunu gördük ki, 15 Temmuz bu ülkenin dostunun düşmanını açığa çıkarttı. Bu ülkenin dostları kim düşmanları kim, bu ülkenin gerçek hizmetkarları kim hepsini açığa çıkarttı. Bugün burada beraber olmamızın esas sebebi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın 7 Şubat'ta TOBB'de bir çağrı yaptı. Her alanda milli seferberlik çağımız var dedi, çalışma hayatında, ekonomik alanda kültürel alanda her alanda bir milli seferberlik anlayışı içerisinde gayret göstermemiz lazım. Milli seferberlik denildiğinde aklımıza hiçbir maddi düşünce gelmez, tamamen fedakarlık gelir. Hepimiz taşın altına elimizi, kolumuzu gerekirse gövdemizi koyacağız seferberlik böyle bir şey. Seferberlikte insan kendisini düşünmez, vatanını milletini devletinin bekasını düşünür başkada düşüncesi olmaz" dedi.

Vali Can konuşmasının devamında, "Özellikle 15 Temmuz'dan sonra hepimiz yaptığımız işi üçe beşe ona yüze olabildiğince katlamak zorundayız. İşte bu sebeple 2017 yılı içinde Sayın Cumhurbaşkanımız yaklaşık 2 milyon ilave istihdam gerçekleştirecek bir potansiyele sahip bizim ülkemiz denilerek böyle bir seferberlik çağrısı yapıldı ve bütün illerimizde bu başladı. Biz de buradan yola çıkarak istihdam seferberliğinde ülkemizin işsizlik oranlarını yüzde 8'e çekmek istiyoruz. Biz de ilimizde Tokat ölçeğinde bu sene en azından bir 15 bin ilave istihdamı tahmin ediyoruz. Bu istihdamı ortaya çıkarak kapasiteye sahip bizim ilimiz" diye konuştu.

Toplantı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Bekir Fındık, SGK İl Müdür Vekili Turgut Pekdemir ve Tokat Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Halil İbrahim Yüksel'in çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında ki teşviklerin anlatımıyla devam etti.

Programa ayrıca Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Dönmezoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Bekir Fındık, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Halil İbrahim Yüksel, Niksar TSO Başkanı Mahmut Bülent Aybak, Emniyet Müdürü Bünyamin Turgut, meslek oda başkanları ile iş sektörü temsilcileri katıldı.
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