03.02.2017 11:03:41

Niksar'da karla mücadelenin bedeli 300 bin TL

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, 8-9 Ocak tarihleri ile geçtiğimiz günlerde yağan karın Niksar Belediyesine 300 bin TL'ye mal olduğunu belirtti.

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Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, 8-9 Ocak tarihleri ile geçtiğimiz günlerde yağan karın Niksar Belediyesine 300 bin TL'ye mal olduğunu belirtti.Niksar'a geçen Ocak ayında yaklaşık 1 metre kar yağmış, ekipler yaklaşık 96 saat karla mücadelede bulunmuşlardı. Belediye Başkanı Özdilek Özcan bu konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "8-9 Ocak tarihleri ve geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar yağışında canla ve başla mücadele eden ekiplerimize teşekkür ediyorum. Karla mücadelede ekiplerimiz ve dışarıdan kiralama yöntemi ile 14 iş makinesi, 6 kamyon, 3 traktör ve 50 personelle Niksar'da toplamda 500 kilometreden fazla yolu açtılar. Karla mücadele Niksar Belediyemize yaklaşık 300 bin TL'ye mal olmuştur. Bizlere anlayışla yaklaşan Niksar halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.