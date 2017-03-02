02.03.2017 15:05:51

Niksar'da ağaçlandırma protokolü imzalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ağaçlandırma protokolü imzalandı.

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Tokat'ın Niksar ilçesinde ağaçlandırma protokolü imzalandı.Niksar Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tema Niksar Temsilciliğinin katılımıyla ağaçlandırma protokolü imzalandı. Protokol kapsamında uygun görülen bir alana fidan dikilecek. Niksar Belediyesi protokol kapsamında ağaç dikme kampanyasının gerçekleştirileceği yeri belirleme ve alt yapısını hazırlama kısmını üstlenecek.Niksar Orman İşletme İlçe Müdürlüğünün dikimine kararlaştırılan fidanların temini bakımını, Tema İlçe Başkanlığının ise fidan ve orman sevgisi, çevre bilinci gibi konularda öğrenci ve topluma bilinç kazandırma etkinliklerini üstleneceği kaydedildi.Ağaçlandırma seferberliğiyle imzalanan protokol kapsamında Niksar genelinde yeni ağaçlandırma alanlarını tespit etmek ve bu ağaçlandırma alanları hazırlanarak ağaç ve yeşil sevgisini el birliği ile gelecek nesillere güzel bir ortamda sunulması hedefleniyor.