21.02.2017 10:07:42

'Nijerya Türkiye'nin stratejik ortağıdır'

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hakan Çakıl, Nijerya'nın, Türkiye için Afrika'daki önemli stratejik ortaklardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hakan Çakıl, Nijerya'da bazı yerel basın organlarında çıkan "Türkiye'nin Maarif Vakfını diğer ülkelerde casusluk için kullandığı" yönündeki iddialarla ilgili AA muhabirinin sorularını cevapladı.

"Nijerya Türkiye'nin stratejik ortağıdır. Türkiye, Nijerya'yla siyasi ve ekonomik ilişkilerini önemsiyor, bu nedenle iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasına neden olabilecek bir adım atmaz." diyen Çakıl, bu iddiaların tamamiyle asılsız, temelsiz ve düşmanca olduğunu belirtti.

Çakıl, Nijerya'da Türkiye'ye yönelik iftiraların arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) olduğuna dikkati çekerek, "FETÖ mensupları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk devletine ve halkına karşı farklı yolları kullanarak saldırıyor. Maarif Vakfına yönelik 'casusluk' suçlaması da bunlardan biridir." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde masum insanların ölümünden ve yaralanmasından sorumlu olduğunun altını çizen Çakıl, "Türkiye'nin Nijerya'ya ya da Nijerya halkına karşı herhangi bir casusluk ya da diğer zarar verici faaliyetlerde bulunması söz konusu değildir." ifadesini kullandı.