15.02.2017 13:19:27

Nijerya'da saldırıların zararı 50 milyar dolar

Nijerya'da petrol tesislerine yönelik saldırıların ülke ekonomisine 2016 yılında 50-100 milyar dolar zarar verdiği açıklandı.

Batı Afrika'da yer alan Nijerya'da ülke ekonomisinin, silahlı grupların petrol tesislerine yönelik saldırıları nedeniyle geçen yıl 50-100 milyar dolar zarara uğradığı bildirildi.

Nijerya Petrol Bakanı Ibe Kachikwu, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, petrol tesislerini hedef alan saldırılar yüzünden üretimde her gün 1 milyon varil kayıp oluştuğunu duyurdu.

Kachikwu, üretimin günlük 1,2 milyon varile düştüğünü, bunun da ülke ekonomisine 50-100 milyar dolara mal olduğunu ifade etti.

Saldırıları sonlandırmak için hükümet olarak çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kachikwu, olayların yaşandığı Nijer Deltası bölgesinde sosyal ve altyapı çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Bakan Kachikwu, Nijer Deltası'nda düzenin sağlanması için bölge sakinleri ile petrol şirketleri arasında istihdamın artırılmasına yönelik ortak çalışma yaptıkların kaydetti.

Nijerya'da saldırıları düzenleyen gruplar petrol tesislerinin su kanalları ve tarım arazileri başta olmak üzere çevreye zarar verdiğini iddia ederek petrol gelirlerinden pay istiyor.

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