07.05.2017 21:03:24
Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden 82'sinin serbest bırakılması
Bir hükümet yetkilisi, Boko Haram'ın kızları, örgüt üyesi beş kişi karşılığında serbest bıraktığını açıkladıNijerya'da 3 yıl önce Boko Haram tarafından Chibok'taki yatılı okuldan kaçırılan kızlardan 82'sinin serbest bırakılması karşılığında beş örgüt üyesinin salıverildiği bildirildi.
Adının açıklanmasını istemeyen hükümet yetkilisi, yönetimin, 82 kız karşılığında beş Boko Haram komutanını serbest bıraktığını belirtti.
Nijerya Devlet Başkanlığından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Boko Haram örgütünün 3 yıl önce Chibok bölgesinde bir okul baskınında kaçırdığı kız çocuklarının kurtarılması için çalıştıklarını duyurmuştu.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenleyen Boko Haram militanları, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı. 82 kızın serbest bırakılmasıyla hala haber alınamayan kızların sayısı 113'e düştü.