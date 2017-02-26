26.02.2017 21:39:36

Nijerya'da kaçırılan Alman arkeologlar serbest bırakıldı

Nijerya'da kaçırılan iki Alman arkeoloğun serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaduna kenti valisi Nasir Ahmad El-Rufai, yaptığı açıklamada, Nijeryalı güvenlik güçlerinin Çarşamba günü kaçırılan arkeologlar Peter Breunig ve Johannes Behringer'i kurtardığını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Breunig ve Behringer'in Almanya'nın Abuja Büyükelçiliğinde bulunduğunu ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Breunig ve Behringer, ülkenin Kaduna kentinde Çarşamba günü kaçırılmıştı.

Adının açıklanmasını istemeyen kazı alanı çalışanı, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, arkeologları kaçıranların, kendisini telefonla arayarak Breunig ve Behringer'i salıverme karşılığında 200 bin dolar fidye istediklerini iddia etmişti.

Ülkede siyasiler, iş adamları ve yabancılar, sık sık silahlı çeteler tarafından fidye için kaçırılıyor.