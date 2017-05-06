Nijerya'da iki otobüs çarpıştı: 26 ölü

06.05.2017 22:08:03
Oyo Eyaleti Polis Sözcüsü Adekunle Ajisebutu, iki otobüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada en az 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Nijerya'da iki otobüs çarpıştı: 26 ölüNijerya'nın Oyo eyaletinde iki otobüsün çarpışması sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetti.
Oyo Eyaleti Polis Sözcüsü Adekunle Ajisebutu, iki otobüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada en az 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ajisebutu, kazanın Lagos-İbadan otoyolunda hatalı sollamadan kaynaklandığını söyledi.
Trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı Nijerya'da geçen yıl en az 5 bin kişi kazalarda hayatını kaybetti.