28.07.2017 17:51:32

Nijerya'da Boko Haram terörü: En az 50 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram militanlarının petrol arama ekibine düzenledikleri saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Salı günü gerçekleştirilen saldırıda Borno eyaletinin Magumeri bölgesinde Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) uzmanlarının konvoyuna düzenlenen saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor. Salı günü meydana gelen olayda henüz ayrıntıların netleşmediği belirtilerek, Maiduri Üniversitesi'nden kaçırılan bazı jeologları kurtarma çalışmalarına katılanlara pusu kurulduğu da bildirilmişti.