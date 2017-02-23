23.02.2017 18:50:05

Nijer'de silahlı saldırı: 10 asker öldü

Nijer'de devriye gezen askerlere düzenlenen silahlı saldırı sonucu 10 asker öldü.

Nijer'in batısında Mali sınırındaki Telava kentinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından devriye gezen askerlere düzenlenen saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 10 askerin öldüğü, bazı askerlerin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Telava kentinde devriye gezen Nijer askerlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu aralarında rütbeli birinin de bulunduğu 10 asker öldü, bazı askerler yaralandı.



Öte yandan, yerel kaynaklar da saldırganların 7 aracı gasp ettiğini, 4 aracı ise kullanılamaz hale getirdiğini ifade etti.



Olaya ilişkin Nijer hükümetinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Ülkenin batısındaki Banibangu bölgesinde, 8 Kasım 2016'da bir askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda, 5 asker yaşamını yitirmiş, 3 asker yaralanmıştı.



Mali ve Nijerya ile sınır komşusu olan Nijer, bir süredir çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor.