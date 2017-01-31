31.01.2017 14:46:08

Niğdeli kadınlar, mülteci ve sığınmacı kadınlarla meslek öğrenecek

Niğde Turaneli Derneği 'Niğde'nin Kadınları, Mülteci ve Sığınmacı Kadınlarla Meslek Öğrenerek Kaynaşıyor' projesini kapsamında Niğdeli kadınlar ile sığınmacı kadınları bir araya getirerek kaynaştırıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Niğde Turaneli Derneği 'Niğde'nin Kadınları, Mülteci ve Sığınmacı Kadınlarla Meslek Öğrenerek Kaynaşıyor' projesini kapsamında Niğdeli kadınlar ile sığınmacı kadınları bir araya getirerek kaynaştırıyor.Projenin tanıtımı içi Niğde Turaneli Derneği binasında düzenlenen programa Niğde Aile Sosyal Politiklar İl Müdür Yardımcısı Abdülkadir Küçük, Niğde Barolar Birliği Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek, Sendika Başkanları, Niğde Turaneli Derneği Başkanı Yılmaz Uzun ve dernek üyeleri katıldı.Programda proje hakkında bilgi veren Turaneli Derneği Niğde Başkanı Yılmaz Uzun, projenin asıl amacının Niğdeli kadınlarla sığınmacı ve mülteci kadınların meslek öğrenirken kaynaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi.Dernek Başkanı Yılmaz Uzun, konuşmasının devamına şu şekilde devam etti; 'Projemizin konusu Niğde'nin kadınları ve Sığınmacı mülteci kadınlarına meslek öğrenerek kaynaşım projesi. Buradaki hedef kitlemiz 20 tane mülteci ve sığınmacı kadınlar ile 20 tane Sosyal Yardımlaşmadan yardım alan Niğdeli kadınların bir araya getirilmesi. Bir araya getirdikten sonrada eğitim sürecinde kaynaşmalarını sağlamak. Bu amaçla proje ortaklarımızdan Halıcılar Birliği ve AGESTER bize katılımcı konusunda yardımcı oldular şuanda kursiyerlerimiz aşağı yukarı toplamda biz 40 beklerken sadece 40 mülteci ve sığınmacı müracaatımız var. Bunun dışında da yine 15 ile 20 arasında yeni müracaatlarım oldu. Yani toplamda 55 ile 60 civarında müracaatçımız var. Kapasitemize bakacağız eğer uygun olursa tamamını eleme yapmadan kursumuza alacağız.'dedi.Başvurunun yoğun olduğunu ifade eden Uzun,'Proje ortaklarımızdan Niğde Barolar Birliği. Burada Kadın Hakları eğitimi olacak yine bunun dışında dernekçilik eğitimi, konut vatandaşlık eğitimi, girişimcilik eğitimi, finansal okuryazarlık eğitimi, markalaşma eğitimi ve en önemlisi Türkçe konuşma eğitimi verilecek. Zaten bu Türkçe konuşma eğitiminden sonra diğer eğitimlerimiz başlayacak. Bu eğitim konusunda da Milli Eğitimden ve üniversitemizden hocalarımız yardımcı olacak.' diye konuştu.