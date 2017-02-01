01.02.2017 13:29:40

Niğde protokolü köyleri geziyor

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu'nun 'Vatandaş-Devlet buluşmaları' gezileri kapsamında köy ve belde ziyaretleri devam ediyor.

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Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu'nun 'Vatandaş-Devlet buluşmaları' gezileri kapsamında köy ve belde ziyaretleri devam ediyor.Soğuk havaya rağmen vatandaşlar Vali Peynircioğlu'nu karşılamak için uzun kuyruk oluşturdu. Niğde merkeze bağlı Konaklı, Edikli, Karaatlı ve Dündarlı Kasabalarına gerçekleştirilen ziyaretlere Vali Ertan Peynircioğlu ile beraberinde İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutan Vekili J. Yarbay Serkan Karataş, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca, İl Sağlık Müdürü Yılmaz Yücel, Kültür ve İl Turizm Müdürü Selçuk Demirtaş, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, DSİ 45. Şube Müdürü Baki Türktemiz ve İl Genel Meclis Üyeleri katıldı. Ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Peynircioğlu, kasabalarda yaşanan sorunları dinleyerek çözümleri hakkında değerlendirmede bulundu. Belediye başkanlarının kasabaların nüfusu, sosyoekonomik durumu, kültürel durumu ile 2016 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında Vali Peynircioğlu'na bilgi aktardığı toplantılarda temel başlık tarım oldu. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantılarda kuyu ruhsatları, patates konusu, güvenlik, enerji, hayvancılık, koruma amaçlı karantinaya alınan tarım arazileri ve farklı illerden bölgeye gelen tarım işçileri gibi çok sayıda konu dile getirildi. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Peynircioğlu; "Her zaman 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, bir ve beraber olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok. Bu toplantılarla ilgili kurum amirlerimizle birlikte yaşadığınız sıkıntılara çare olabilmek ve çözüm bulabilmek için sizlerle beraber oluyoruz ve olacağız." dedi. Vatandaşların sorun ve önerilerini tek tek dinleyen Vali Ertan Peynircioğlu, beraberindeki il müdürlerine konularla ilgilenmeleri için talimat vererek; "Ülkemiz son yıllarda tarım teknolojisinde büyük adımlar atmaktadır. Niğde olarak bizim bu teknolojiyi takip etmemiz tabi ki kaçınılmaz. Bilindiği üzere en önemli tarım ürünlerimiz patates ve elmadır. Bazı bölgelerimizde patateste yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi açısından planlı üretimin ele alınması gerekmektedir. Tabi ki alternatif ürün çeşitlerine yönelmek bu bağlamda önemlidir. Çiftçilerimize ve bizlere bu konuda görevler düşüyor. Özellikle Tarım Müdürlüğümüzle koordineli çalışarak bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli ve alternatif ürünler hakkında vatandaşlarımıza bilgi aktarılmalıdır." dedi. "Sorunların çözümü ve vatandaşlara daha iyi hizmetler verilmesi açısından bir araya geldiğimiz bu toplantılara katılımın fazla olması bizler açısından sevindirici bir durumdur." diyen Vali Peynircioğlu ; "Görmekteyiz ki Belde Belediyelerimiz Belediyecilik işlerinin yanı sıra ekonomik kalkınmada da büyük çaba göstermektedirler. Kısacası bu adımı atıyorlar. Bu gayretlerinden dolayı Belediye Başkanlarımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.