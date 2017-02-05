05.02.2017 13:14:54

Niğde'nin gelecek planı hazır

Niğde Valiliği ve Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan Niğde İl Gelişme Planı (NİGEP), Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi Salon 1071'de tanıtıma sunuldu.

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Niğde Valiliği ve Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan Niğde İl Gelişme Planı (NİGEP), Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi Salon 1071'de tanıtıma sunuldu.Kısa adı NİGEP olan Niğde İl Gelişme Planının slayt eşliğinde Prof. Dr. Selen Doğan tarafından tanıtımı gerçekleştirilen toplantıya Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, Vali Yardımcısı Özgür Körükçü, Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun, Niğde Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutan Vekili J. Yarbay Serkan Karataş, Ak Parti İl Başkanı Emrah Özdemir, Kurum Müdürleri, Akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.Yaklaşık 3 yıl gibi bir zaman zarfında hazırlanan plan, Niğde'nin sosyoekonomik yapısının ülke genelindeki düzeyini yükseltmeye yönelik, milli ekonomiden hak ettiği payı almayı sağlayacak ve ilin sahip olduğu kurumsal kapasitenin verimliliğinin artırılması ile kaynak kullanımının daha etkin hale getirilmesi hedeflemektedir.Tanıtım öncesi açılış konuşmasını Ömer Halisdemir Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Adnan Görür yaptı. Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ise konuşmasında NİGEP'in Niğde'ye ve Niğde'nin geleceğine ne dair getirilerini anlattı."Niğde İl Gelişim Planı yapılmış en önemli çalışmalardan bir tanesidir." diye sözlerine başlayan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ise yaptığı konuşmasında " bilimsel bir çalışma olan NİGEP, Akademisyenlerimiz tarafından titizlikle hazırlanmıştır. Bu çalışma hem bizlere hem de yakın gelecekteki neslimize fayda sağlayacaktır. İlimizin çeşitli sektörlerinin bugünkü durumunun fotoğrafını çeken çalışmada sorunlar tespit edildi. Ve sorunların çözümü için neler yapılabileceği bilimsel veriler ışığında hazırlandı. İlimizin gelişmesi, hemşehrilerimizin daha yaşanılabilir bir kentte hayatlarını sürdürebilmesi adına bu çalışmanın faydası olacağına inanmaktayım. Bir önemli konu ise bu çalışmamız, bundan belki yüz yıl sonra yaşayacak insanlarımıza da faydası olacak." dedi.Özellikle çalışma hazırlanırken çok sayıda kurum ve kuruluşun katkısının olduğunun altını çizen Vali Peynircioğlu; "Çalışmanın tamamlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışma Niğde'mize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.Tanıtım programı, Prof. Dr. Selen Doğan tarafından hazırlanan slayt gösterisi ile son buldu.