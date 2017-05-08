09.05.2017 12:52:41

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel:

Her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi gününü izleyen hafta kutlanılan Trafik Haftası dolayısıyla Niğde İl Sağlık Müdürlüğü stant açtı. Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, Trafikte 112 Ambulansa öncelik tanınması ve gereksiz aramaların engellenmesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

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Her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi gününü izleyen hafta kutlanılan Trafik Haftası dolayısıyla Niğde İl Sağlık Müdürlüğü stant açtı. Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, Trafikte 112 Ambulansa öncelik tanınması ve gereksiz aramaların engellenmesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.Trafikte 112 Ambulansa öncelik tanınması ve gereksiz aramaların engellenmesi hususunda kamuoyunu bilgilendirmek bilinçlendirmek için stant açtıklarını söyleyen Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel açıklamasında şunları söyledi:'112 Ambulanslarımız hepimizin bildiği gibi acil hastayı taşımaktadır. Zaman zaman saniyelerin ve dakikaların önemli olduğu durumlar vardır. Burada biz halkımızdan trafikte Ambulanslarımıza öncelik tanınması yol verilmesi hususunda hassas davranmalarını istiyoruz. Yine 112'yi gereksiz yere meşgul etmemeleri, çünkü o arada çok ciddi trafik kazası geçiren kalp krizi geçiren herhangi kişiler aradığı zaman telefonun meşgul olmaması lazım. Bu vesile ile tekrar Niğde halkımızdan trafikte 112 Ambulansa öncelik tanınması ve gereksiz yere 112 telefonlarının meşgul edilmemesi hususunda istirham ediyorum. Son birkaç yıldır yaptığımız bu çalışmalarla kamuoyu bilgilendirme çalışmaları ile yine kurumlarda ve okullarda öğrencilere yaptığımız çalışmalarda gereksiz aramalar yüzde 95'ten 60'a kadar düştü. Bu hassasiyetlerinde dolayı Niğde halkına teşekkür ediyorum. Yaklaşık son 1-2 yıldır 15 bin öğrencimize de bu konuda okullarda eğitim verdik. Yeni kamu personellerine sağlık personellerine eğitimler verdik. Bu vesile ile tüm halkımıza sağlıklı mutlu günler diliyorum.'Standa katılan 112 Çağrı merkezimizi Müdürü İzzet Gebelek ise, '110 İtfaiye, 112 Sağlık, 122 Afet Acil Durum, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve 177 Orman Yangını çağrıları ilimiz 112 çağrı merkezimizce karşılanmaktadır. Türkiye geneline baktığımız zaman ilimizde ki asılsız çağrı oranı yüzde 60 civarındadır. Türkiye ortalamasının altındadır ama biraz daha aşağıya indirmek en büyük görevimizdir. Bunun için gereksiz yere 112 çağrı merkezinin meşgul edilmemesi, meşgul edildiği takdirde bir başka vatandaşımızın can ve mal güvenliği tehlikeye girecektir" diye konuştu.Stantta vatandaşlara broşür ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.