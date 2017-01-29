29.01.2017 21:13:12

Niğde Emniyet Müdürlüğü yakınında şüpheli araç paniği

Niğde Emniyet Müdürlüğü binasının yakınında park halindeki bir araç paniğe yol açtı.

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Niğde Emniyet Müdürlüğü binasının yakınında park halindeki bir araç paniğe yol açtı.Niğde Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında Valilik istikametinde park halinde olan hafif ticari aracı görenler durumdan şüphelendi ve polise bildirdi. Saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, ekipler tedbir amacıyla İmam Hatip meydanı ve Valilik önünde her iki yönü de trafiğe kapattı. Polis ekipleri 07 ETA 85 plakalı aracı trafik kayıtlarından telefon numarasına ulaştı. Ulaştığı kişi böyle bir plaka numaralı aracının olmadığı cevabını vermesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Uzman ekip araçta inceleme yaptığı esnada araç sahibi geldi. Araç sahibi ve yanında bulunan şahısların GBT sorguları yapıldıktan trafik tekrar açıldı.