14.07.2017 09:02:19

Niğde'de tombala operasyonu: 50 gözaltı

Niğde'de kapatılan ve ruhsatı olamayan bir dernek adı altında tombala oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri baskın düzenledi. Operasyonda tombala oynayan 1'i kadın 50 kişi gözaltına alındı.

Olay Niğde- Merkez EfendiBey Giray sokakta bulunan ve geçtiğimiz aylarda da polis tarafından 4 kez baskın yapılarak mühürlenen kumarhane'ye polisler tekrardan baskın yaptı. Çok sayıda polis ekiplerinin katıldığı baskında ruhsatsız mekanda tombala oynadığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler 1'i kadın olmak üzere 50 kişiyi gözaltına aldı.



Baskında tombala oynanan makine, tombala kartı, 1 adet televizyon, alkol şişeleri, içeride oyunları televizyona yansıtan güvenlik kamerası ele geçirdi. Ruhsatsız iş yerinin sahibi karakolda işlemlerinin ardından adliye'ye sevk edileceği öğrenildi. Kabahatler Kanunu çerçevesinde önceki baskınlar sonucunda iş yerinin ruhsatı alınmış ve cezai işlem uygulanarak yazarak mühürlenmişti.