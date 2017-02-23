23.02.2017 14:49:30

Niğde'de gözaltına alınan 10 kişi Adliyeye sevk edildi

Niğde FETÖ/PDY'den hafta sonu gözaltına alınan 10 zanlı Adliyeye sevk edildi.

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Niğde FETÖ/PDY'den hafta sonu gözaltına alınan 10 zanlı Adliyeye sevk edildi.Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 öğretmen, 1 öğrenci ve 1 memur ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.18 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "ByLock" kullandıkları belirlenen ve aralarında avukatların da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 5 avukattan 4'ü tutuklanırken 1 avukat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.