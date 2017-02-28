28.02.2017 13:03:09

Niğde'de FETÖ duruşmaları devam ediyor

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında 'terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla dava açılan tutuksuz yargılanan 3 sanık ve tutuklu bulunan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla dava açılan tutuksuz yargılanan 3 sanık ve tutuklu bulunan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan Mustafa Ö. Hüseyin T. ve tutuklu yargılanan Diler Ö. Sadık H. Mustafa T. Süleyman Z. Mehmet B. Bayram Ahmet A. Osman G. ile avukatları hazır bulundu.İlk mahkemesi olan tutuklu bulunan sanıklardan Sadık H., Mustafa T., Süleyman Z., Mehmet B., Bayram Ahmet A., Osman G.'ye, Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif-Sen) üyesi olup olmadıkları, Zaman gazetesi abonesi olup olmadıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunup bulunmadığı, çocuklarını sungurbey'e gönderip göndermedikleri, örgüte bağış yapıp yapmadıkları, şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıp kullanmadıkları soruldu. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti.Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Mustafa Ö. ve Hüseyin T.'nin tutuksuz hallerinin devamına, tutuklu sanıklar Diler Ö., Sadık H., Mustafa T., Süleyman Z., Mehmet B., Bayram Ahmet A., Osman G.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.