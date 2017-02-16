16.02.2017 15:55:28

Niğde'de Fetö davaları devam ediyor

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla dava açılan 11 sanık hakim karşısına çıktı.

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Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla dava açılan 11 sanık hakim karşısına çıktı.Niğde 2. Ağır Ceza mahkemesinde görülen davalarda 6 öğretmen, 1 Polis, 1 Komiser yardımcısı, 1 Fabrika işçisi, 1 İşkur Şube Müdürü ve 1 Eski Milli Eğitim Müdür Yardımcısının duruşması yapıldı.Tutuklu sanıklar Levent Y. Ömer İ. Serkan E. Ferhat A. Halil İbrahim A. Murat T. Mahmut İlker A. Davut B. Mehmet Ali D. Sayim K. Ve tutuksuz yargılanan sanık Murat B. ile avukatları hazır bulundu.Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif-Sen) üyesi olup olmadıkları, Zaman gazetesi abonesi olup olmadıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunup bulunmadığı, çocuklarını Sungurbey okuluna gönderip göndermedikleri, örgüte bağış yapıp yapmadıkları, şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıp kullanmadıkları sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, Levent Y. Ömer İ. Ve Serkan E'nin tahliyesine tutuksuz yargılanan Murat B'nin tutuksuzluk halinin devamına, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.