31.01.2017 19:40:56

Niğde Belediyespor, Eskişehirspor'dan forvet transfer etti

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Niğde Belediyespor Eskişehirspor'un kiralık olan forvet oyuncusunu transfer etti.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Niğde Belediyespor Eskişehirspor'un kiralık olan forvet oyuncusunu transfer etti.Niğde Belediyespor transferin son gününde Eskişehirsporlu olan ve Denizlispor'da kiralık olarak oynayan Andaş Güleryüz'ü ile anlaşma sağlayarak renklerine bağladı.Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Yakup Yerlikaya 1461 Trabzon Spor karşılaşmasını değerlendirmesinde transferin son gününe kadar santrafor transferi çalışmalarını yapacaklarını söylemişti.