Niğde Belediyesinin, spor kompleksi inşaatı hızla ilerliyor

Spora ve sporcuya desteğiyle bilinen Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan gençlerin sporla daha fazla ilgilenmesi için önemli adımlar atıyor. Özbelde Mevkindeki spor kompleksi inşaatı için geçtiğimiz aylarda düğmeye basan Akdoğan çalışmaların sona yaklaşıldığına işaret etti.Şehre kazandırdığı yatırımlarla Niğde'nin çağ atlamasını sağlayan Belediye Başkanı Akdoğan her kesimden, her yaştan vatandaşın kullanacağı spor kompleksiyle yetenekli sporcuların yetişmesine katkı sağlayacak.Özbelde Mevkinde yapımı süren spor kompleksi sayesinde vatandaşların daha profesyonel ortamda spor yapma imkanı bulacağını vurgulayan Başkan Akdoğan ' göreve geldiğimiz günden bu yana yürüyüş yolları, bayanlar yaşam ve spor merkezi, parklarda spor aletleri, yüzme havuzları ve son olarak Özbelde Mevkindeki spor kompleksimizle vatandaşımızı spora teşvik etme konusunda önemli mesafeler kat ettik. Özellikle gençlerimizin sabırsızlıkla beklediği spor kompleksi inşaatımızın bir an önce tamamlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz' ifadelerini kullandı.Özbelde Mevkinde yapımına başlanan spor kompleksi inşaatında çalışmalar yoğun bir tempoyla devam ediyor. 4 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek tesiste futbol maçlarının yapılabileceği kapalı halı saha yer alacak. Basketbol sahasının da bulunacağı komplekste, yine gençlerin isteği üzerine tenis kortu da yapılacak.