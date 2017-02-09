09.02.2017 15:58:50

Nezaket Okulu ailelerine eğitim sertifikası

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nezaket Okullarında velilere 'Aile Çocuk Eğitimi' sertifikası verildi.

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Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nezaket Okullarında velilere 'Aile Çocuk Eğitimi' sertifikası verildi.İnsan yaşamının her aşamasında eğitimin önemli olduğuna dikkat çeken Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Nezaket Okullarında geleceğin hanımefendisi ve beyefendilerini yetiştiriyor. Sunulan hizmetle sadece çocuklarla yetinmeyen Pursaklar Belediyesi, aileleri de eğitmeye devam ediyor. Bu kapsamda hazırlanan 'Aile Çocuk Eğitimi' seminerlerinde katılımcılara aile ile çocuk arasındaki ilişkiden sağlıklı iletişime kadar birçok konuda sunum yapılıyor.Merkez Nezaket Okulunda düzenlenen Aile Çocuk Eğitimi seminerlerine katılan velilere seminerin sonunda sertifika veriliyor.