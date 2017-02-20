20.02.2017 20:17:40

Neymar ve Barcelona yargılanacak

İspanyol mahkemesi, yolsuzluk ve sahtekarlıkla suçlanan futbolcu Neymar ve Barcelona Kulübünün itirazlarını reddetti.

İspanya Ulusal Mahkemesi Ceza Dairesi, Neymar'ın 2011 yılında Santos kulübündeyken Barcelona'ya transferinde yolsuzluk ve sahtekarlık yapıldığına ilişkin iddialardan dolayı Brezilyalı futbolcunun ve Barcelona Kulübünün yargılanmasıyla ilgili kararını onayladı.

Ulusal Mahkeme, suçlamaların düşürülüp davanın kapatılmasına ilişkin Neymar ve Barcelona Kulübünün yaptığı itirazları reddetti.

Mahkemenin kararıyla yargılama sürecinin başlaması beklenirken, futbolcu Neymar, annesi Nadine Gonçalvez, Neymar'ın babasının başında olduğu aile şirketi N&N, Santos kulübü, Barcelona Kulübünün Başkanı Josep Maria Bartomeu ve eski kulüp başkanı Sandro Rosell'in sanık sandalyesine oturması öngörülüyor.