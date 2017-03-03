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New York'ta Yahudilerin mezar taşları tahrip edildi
03.03.2017 21:30:46

New York'ta Yahudilerin mezar taşları tahrip edildi

ABD'de Philadelphia ve Missouri'nin ardından New York'taki bir Yahudi mezarlığında da taşlar tahrip edildi- Missouri'de, Yahudi toplum merkezilerine tehdit telefonu açtığı belirlenen bir kişi yakalandı

ABD'de, Yahudi mezarlarına yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Missouri ve Philadelphia'nın ardından New York'taki bir Yahudi mezarlığındaki 10'dan fazla mezar taşının tahrip edildiği belirtildi.

Rochester bölgesinde bulunan Waad Hakolel Yahudi mezarlığındaki bazı mezar taşlarının kırıldığı, bazılarının üzerindeki resim ya da yazılara zarar verildiği görüldü.

Rochester polisinden yapılan açıklamada, konunun soruşturulduğu ancak henüz gözaltında kimse olmadığı duyuruldu.

New York Valisi Andrew Cuomo, olayın muhtemel "nefret suçu" kapsamında da soruşturulması talimatı verdi.

Cuomo, yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi toplum merkezlerine yönelik son dönemdeki tehdit mesajlarına da değinerek konunun derinlemesine araştırılması için eyalet polisine talimat verdiğini ifade etti.

Greater Rochester Yahudi Federasyonu sözcüsü Karen Elam da yazılı açıklamasında "ülke genelinde artan anti semitik eylemler ve Yahudi merkezlerine yönelik tehditler" nedeniyle derin kaygı duyduklarını dile getirerek, sorumluların bir an önce yakalanmasını beklediklerini kaydetti.

Daha önce Philadelphia ve Missouri'de de Yahudi mezarlıklarındaki bazı mezar taşları tahrip edilmişti.

Missouri'deki Chesed Shel Emeth Yahudi kabristanında tahrip edilen 170'den fazla mezar taşının tamiri için Müslümanlar, "Yahudi Mezarlığının Tamiri için Müslümanlar Birleşti" adlı kampanya düzenleyerek bağış toplamıştı.

- Missouri'de bir kişi yakalandı

Öte yandan Yahudi merkezlerine yönelik telefon ve e-posta ile sahte bomba ihbarında bulunduğu iddia edilen bir kişi Missouri eyaletinin St. Louis kentinde yakalandı.

Federal mahkeme tarafından hakkında iddianame de düzenlenen Juan Thompson (31) en az 8 Yahudi kuruluşuna telefon ya da e-posta ile sahte bomba ihbarı yapmakla suçlanıyor.

Daha önce gazetecilik yapan ancak haberlerini sahte kaynağa dayandırdığı iddiasıyla işten çıkarılan Thompson'ın, ayrıldığı kız arkadaşına "iftira atmak" için bomba ihbarları yaptığı, ihbarlarda eski kız arkadaşının ismini vererek Yahudi karşıtı olduğu için bu eylemlerin arkasında olduğunu öne sürdüğü belirtiliyor.

Ülke genelinde son dönemde Yahudi merkezlerine yönelik 100'den fazla sahte bomba ve saldırı ihbarı yapılmıştı.


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