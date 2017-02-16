16.02.2017 09:41:19

New York'ta fareden bulaşan hastalık korkuttu

ABD'nin New York kentinde fareden bulaşan bir hastalık endişeye neden oldu.

New York kent sağlık biriminden verilen bilgiye göre, şehrin Bronx bölgesinde aynı sokakta oturan üç kiş,i farelerden bulaşan ve nadir görülen leptospirosis hastalığına yakalandı.

İleri derecede böbrek ve ciğer tahribatına yol açan hastalığa yakalananlardan birisi hayatını kaybederken diğer iki hasta ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Yetkililer, bölge sakinlerinin sağlık ve güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

New York Kenti Sağlık biriminin internet sayfasında hastalığa ilişkin verilen bilgilerde, söz konusu bakterinin hayvanlardan insana bulaştığı, New York'ta ise bu bakterinin temel taşıyıcılarının fareler olduğu kaydedildi.

Bakterinin göz, burun, ağız ve yara yoluyla vücuda geçebileceği belirtilerek, bakteri bulaşan kişilerin iki gün ila 4 hafta arasında hasta olabilecekleri, ateş, baş ağrısı, kusma ve ishalle başlayan belirtilerin ardından böbrek ve ciğerlerin de etkilemesiyle hastalığın ölümcül hale gelebileceği ifade edildi.

2006 ile 2016 yılları arasında kentte 26 vakaya rastlandığı ancak ilk kez kısa sürede aynı sokakta 3 kişide hastalığın görülmesinin endişeye neden olduğu belirtildi.

Yaklaşık 2 milyon farenin yaşadığı tahmin edilen New York'ta bu hayvanların konutlara ve kamu alanlarına girmesi kent sakinlerinin şikayetine neden oluyor.

New York Post gazetesine göre, 2016'nın ilk beş ayında fareler nedeniyle 311 numaralı hatta 8 bin 335 şikayet geldi.

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