02.05.2017 23:18:40

New York borsası yükselişle kapandı

Nasdaq Teknoloji Endeksi gün içinde 6.102,72 puana tırmanarak yeni bir rekor kırdı

New York borsası, ABD'li havayolu şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 35,34 puan (yüzde 0,17) artışla 20.948,80 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 2,76 puan (yüzde 0,12) kazançla 2.391,09 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 3,76 puan (yüzde 0,06) değer kazanarak 6.095,37 puana yükseldi. Endeks, gün içinde 6.102,72 puana tırmanarak, tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı ve yeni bir rekor kırdı.

ABD'li havayolu şirketlerinden American Airlines'ın hisse başına değeri yüzde 4,2 artarken, Southwest Airlines ve Delta Airlines hisseleri sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 5,3 prim yaptı.