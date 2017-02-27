28.02.2017 00:30:30

New York borsası yükselişle kapandı

Dow Jones Sanayi Endeksi, 1987'den beri ilk kez 12 işlem günü üst üste rekor kırarak kapandı

New York borsası, ABD hükümetinin savunma harcamalarında artış yapacağını bildirmesiyle haftanın ilk işlem gününü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 15,61 puan (yüzde 0,07) yükselişle 20.837,37 puana ulaşırken, 1987 yılından bu yana ilk defa 12 işlem günü üst üste rekor kırarak kapanmış oldu.

Standard & Poor's 500 Endeksi 2,39 puan (yüzde 0,10) artışla 2.369,73 puana yükseldi ve rekor seviyeden günü tamamladı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 16,59 puan (yüzde 0,28) değer kazanarak 5.861,90 puan oldu.

ABD hükümetinin 2018 mali yılına yönelik bütçe planlarına göre ülkenin savunma harcamalarının 54 milyar dolar (yüzde 9,2) artırılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamanın ardından ABD'li savunma devlerinden Lockheed Martin ve Boeing'in hisseleri sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,1 artış kaydederek günü tamamladı.

Piyasalar ve yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Kongre'de yapacağı konuşmaya odaklandı.



