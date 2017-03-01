02.03.2017 00:30:36

New York borsası ralli yaparak rekorla kapandı

Dow Jones Sanayi Endeksi, taihte ilk defa 21.000 puan barajını aştı- Her üç endeks rekor seviyelerinden günü tamamladı- ABD'li bankaların hisseleri yaklaşık yüzde 3 yükseldi

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü konuşmasının ardından ralli yaparak günü rekorlarla tamamladı.Dow Jones Sanayi Endeksi 303,18 puan (yüzde 1,46) artışla 21.115,42 puandan kapanırken, tarihte ilk defa 21.000 puan barajını geçmiş oldu.

Dow Jones Endeksinin 1.000 puan kazanç sağlayarak 20.000'den 21,000 puana ulaşması sadece 24 işlem günü sürdü. Endeks, en son mayıs 1999'da 24 işlem gününde toplam 1.000 puan artış göstermişti.

Standard & Poor's 500 Endeksi 32,31 puan (yüzde 1,37) yükselişle 2.395,95 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 78,59 puan (yüzde 1,35) değer kazanarak 5.904,03 puana ulaştı.

Böylece, her üç endeks kendi rekor seviyelerinden günü tamamladı.

Trump, dün ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, daha önce verdiği ekonomik vaatleri yineleyerek, altyapı harcamalarını artıracağını, regülasyonları azaltacağını, kurumlar vergisini düşüreceğini ve böylece ülkede istihdamı ve ekonomik büyümeyi yükselteceğini dile getirmişti.

Altyapı harcamalarının artmasını bekleyen yatırımcılar, bugün özellikle ABD'nin büyük yatırım bankalarının hisselerine yoğunlaştı.

ABD'li bankacılık devlerinden Bank of America'nın hisse başına değeri yüzde 3,7, JPMorgan Chase'in yüzde 3,3 artış kaydederken, Wells Fargo ve Citigroup'un hisseleri sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,9 yükseldi.