09.05.2017 23:35:21

New York borsası 'karışık' kapandı

Nasdaq Teknoloji Endeksi 6.120 puan ile yeni bir kapanış rekoru kırdı

New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşün teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişle dengelenmesi sonucu günü "karışık" tamamladı.Dow Jones Sanayi Endeksi 36,50 puan (yüzde 0,17) düşüşle 20.975,78 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 2,46 puan (yüzde 0,10) azalışla 2.396,92 puana geriledi.Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 17,93 puan (yüzde 0,29) değer kazanarak 6.120,59 puan oldu. Endeks, tarihindeki en yüksek seviyeden kapanarak yeni bir rekor kırdı.

Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın hisse başına değeri yüzde 4,5 artış kaydederken, Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın hisseleri yüzde 2,7 prim yaptı.

Öte yandan, kapanışta, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varili yüzde 1,1 azalışla 45,94 dolardan, Londra Brent türü ham petrolün varili de yüzde 1,2 düşüşle 48,74 dolardan işlem gördü.