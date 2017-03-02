New York borsası düşüşle kapandı

03.03.2017 00:31:31
Dow Jones Sanayi Endeksi 112,58 puan (yüzde 0,53) düşüşle 21.002,97 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 14,04 puan (yüzde 0,59) azalışla 2.381,92 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 42,81 puan (yüzde 0,73) değer kaybıyla 5.861,22 puan oldu.
Borsanın kapandığı saatte, ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 azalışla 52,66 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 2,3 düşüşle 55,13 dolardan işlem görüyordu.
New York borsası düşüşle kapandıNew York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 112,58 puan (yüzde 0,53) düşüşle 21.002,97 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 14,04 puan (yüzde 0,59) azalışla 2.381,92 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 42,81 puan (yüzde 0,73) değer kaybıyla 5.861,22 puan oldu.
Borsanın kapandığı saatte, ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 azalışla 52,66 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 2,3 düşüşle 55,13 dolardan işlem görüyordu.