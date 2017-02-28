New York borsası düşüşle kapandı
Dow Jones Sanayi Endeksinin 12 işlem günü üst üste rekorla kapanma serisi son bulduNew York borsası, ABD'de geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme oranının piyasa beklentilerinin altında gelmesiyle günü kayıplarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 25,20 puan (yüzde 0,12) düşüşle 20.812,24 puandan kapandı. Böylece, endeksin 12 işlem günü üst üste rekorla kapanma serisi sona ermiş oldu.
Standard & Poor's 500 Endeksi 6,11 puan (yüzde 0,26) azalışla 2.363,64 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 36,46 puan (yüzde 0,62) değer kaybıyla 5.825,44 puana geriledi.
ABD'li perakende devlerinden Target'ın hisse başına değeri yüzde 12 düşerken, teknoloji firması Twitter'ın hisseleri yüzde 1,8 değer kaybetti.
ABD Ticaret Bakanlığının bugün güncellediği verilere göre, ülkede Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2016'nın dördüncü çeyreğinde yüzde 1,9 genişledi. Piyasalar, geçen ay açıklanan öncü tahminlerle aynı seviyede bırakılan büyümenin yüzde 2,1'e revize edilmesini bekliyordu.
Piyasalar ve yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam ABD Kongresi'ne yapacağı konuşmaya odaklandı.