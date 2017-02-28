New York borsası düşüşle açıldı

28.02.2017 17:47:23
Piyasalar ve yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam ABD Kongresi'ne yapacağı konuşmaya odaklandı.
New York borsası düşüşle açıldıNew York borsası, ABD'de geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme oranının piyasa beklentilerinin altında gelmesiyle güne satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 17,14 puan (yüzde 0,08) düşüşle 20.820,30 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,83 puan (yüzde 0,16) azalışla 2.365,92 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 10,43 puan (yüzde 0,18) değer kaybıyla 5.851,47 puana geriledi.
ABD Ticaret Bakanlığının bugün güncellediği verilere göre, ülkede Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2016'nın dördüncü çeyreğinde yüzde 1,9 genişledi. Piyasalar, geçen ay açıklanan öncü tahminlerle aynı seviyede bırakılan büyümenin yüzde 2,1'e revize edilmesini bekliyordu.
Piyasalar ve yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam ABD Kongresi'ne yapacağı konuşmaya odaklandı.