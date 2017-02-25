25.02.2017 14:07:42

Nevşehirspor taraftarı güvenlik nedeni ile maça alınmayacak

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta yer alan iki komşu kentin futbol takımları mücadelesinde ilk yarıda oynanan maçta yaşanan olumsuzluklar nedeni ile yarın Ahi Standında oynanacak maç için İl Güvenlik Kurulu kararı ile Nevşehirspor taraftarına yasak geldi.

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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta yer alan iki komşu kentin futbol takımları mücadelesinde ilk yarıda oynanan maçta yaşanan olumsuzluklar nedeni ile yarın Ahi Standında oynanacak maç için İl Güvenlik Kurulu kararı ile Nevşehirspor taraftarına yasak geldi.Kırşehirspor-Nevşehirspor arasında yarın Ahi Stadında oynanacak müsabakayı akredite yaptırmış olan yöneticiler izleyebilecek.Kırşehir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar, TFF İşleri Genel Sekreteri Adnan Ersan imzasıyla iki kulübe de tebliğ edildi.İl yarıda Nevşehir'de oynanan maçta olaylar çıkmış Kırşehirspor taraftarı ise statta uzun süre mahsur kalmıştı.Daha önceki yıllarda da yaşanan gerginlikler nedeni ile Anadolu derbisi olarak görülen müsabakaya taraftarın alınmaması kararlaştırıldı. Ahi Stadında yarın 14.00'da oynanacak müsabakayı Ankara Bölge hakemlerinden Şehmuz Ünverdi yönetecek.