08.02.2017 09:19:53

Nevşehirspor taraftar grupları birleşti

Bölgesel Amatör Lig 6.grupta mücadele eden Nevşehirsporun taraftar grupları yaptıkları toplantı sonrasında birleşme kararı aldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bölgesel Amatör Lig 6.grupta mücadele eden Nevşehirsporun taraftar grupları yaptıkları toplantı sonrasında birleşme kararı aldı.Bölgesel Amatör Lig 6.grupta mücadele eden Nevşehirspor taraftar grupları Genç Meterisliler, Diriliş50 ve Kelleciler yaptıkları toplantı sonrasında tek çatı altında toplanma kararı aldılar. Genç Meterisliler taraftar grup başkanı Mustafa Şekerli yaptığı açıklamada üç taraftar grubunun birleşme kararı aldığını ifade etti. Şekerli, " Biz Nevşehirspor taraftar grupları olarak ortak sevdamız olan Nevşehirspor için birleşme kararı almış bulunuyoruz. Taraftar grupları olarak bir araya gelmemizin ardından hepimizin ortak amacının Nevşehirspor sevdası olduğunu ve bu yüzden de birlikten kuvvet doğacağının inancı içerisinde olarak Genç Meterisliler, Diriliş50 ve Kelleciler grupları olarak tek çatı altında ve "Meterisliler" taraftar grubunda birleşme kararı aldık. Yeni taraftar grubumuzun başkanlığını ise yıllarını Nevşehirspora vermiş olan Ahmet Yetişir ağabeyimiz yapacaktır" dedi.Diriliş50 taraftar grup başkanı Yasin Yücel'de açıklamasında, "Biz Diriliş50 taraftar grubu ailesi olarak Nevşehir'in tek çatı altında ve tek ses olması için Genç Meterisliler, Kelleciler ve Diriliş50 taraftar grupları olarak bir araya geldik ve birleşme kararı aldık. Hepimizin ortak paydası olan Nevşehirspor için ben inanıyorum ki bu birleşmemiz de tüm Nevşehir halkına güzel bir örnek olur. Her üç taraftar grubu olarak "Meterisliler" çatısı altında bir araya geliyoruz ve grup başkanlığımızı da 11 yıl boyunca yağmur çamur demeden kendisini Nevşehirspora adamış olan Ahmet Yetişir ağabeyimiz yapacaktır. Tüm taraftarlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.Kelleciler taraftar grup başkanı Serdar Yılmaz ise açıklamasında, " Her üç taraftar grubumuzun da tek bir amacı olan Nevşehirspor için tek çatı altında birleşme kararı almış bulunuyoruz. Bu birleşme kararımız Nevşehir'imize ve tüm spor camiasına hayırlı olsun. Hepimizin ortak sevdası olan Nevşehirspor için daha güzel işler yapacağımızdan kimsenin en küçük bir şüphesi bulunmasın" şeklinde konuştu.Genç Meterisliler, Diriliş50 ve Kelleciler taraftar grupları "Meterisliler" olarak bir çatı altında birleşme kararı alırken grubun başkanlığını her üç taraftar grubunun talebi doğrultusunda Ahmet Yetişir yapacakken başkan yardımcılıklarını ise Mustafa Şekerli, Muhammed Sönmez ve Serdar Yılmaz yapacak.