03.03.2017 15:25:35

Nevşehirspor, hafta sonunda Altındağ Belediyesporu konuk edecek

Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele eden Nevşehirspor hafta sonunda lider Altındağ Belediyespor ile karşılaşacak.

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Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele eden Nevşehirspor hafta sonunda lider Altındağ Belediyespor ile karşılaşacak.Bölgesel Amatör Lig 6.grupta ligin 21.haftasında grup üçüncüsü Nevşehirspor, ligin namaglup takımı olan Ankara temsilcisi Altındağ Belediyespor ile 5 Mart Pazar günü Gazi stadyumunda karşılaşacak. 5 Mart Pazar günü saat 14.00'de Gazi Stadyumunda oynanacak olan müsabakanın orta hakemliğini Trabzon bölgesinden Mustafa Kemal Akyazı yapacakken yardımcılıklarını ise Kenan Özcan ve Seyfullah Köroğlu yapacak.