10.02.2017 08:41:14

Nevşehirli taekwondocu İpek Çiğdem Avrupa şampiyonasında ikinci oldu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu İpek Çiğdem Antalya Belek'te düzenlenen Taekwondo Avrupa Şampiyonasında ikinci oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu İpek Çiğdem Antalya Belek'te düzenlenen Taekwondo Avrupa Şampiyonasında ikinci oldu.Antalya Belek'te düzenlenen Uluslar arası Turkish ve Avrupa Kulüpler şampiyonasına katılan Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu İpek Çiğdem 49 kilogramda Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.Antrenör Recep Işık yaptığı açıklamada,"Bizlere desteklerini esirgemeyen Nevşehir Valimiz İlhami aktaş'a ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüzü Mustafa Ünlüer'e teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın meyvelerini almış olduğumuz için son derece mutluyuz. Avrupa ikincisi olan kızımızı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.